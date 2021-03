Unfall vermutet : Auto fährt in Leipzig in Menschengruppe - drei Tote

Auto fährt in Leipzig in Menschengruppe - drei Tote

Leipzig Trümmerteile und ein zerstörtes Auto im Gleisbett: Ein 50-Jähriger erfasst in Leipzig an einer Fußgängerampel eine Gruppe Menschen. Die Polizei geht von einem Unfall aus.

EDie Zahl der Todesopfer bei einem Verkehrsunfall in Leipzig ist auf drei gestiegen. Eine Frau sei wenige Stunden nach dem Unfall in einem Krankenhaus ihren schweren Verletzungen erlegen, teilte die Polizei mit.

Ein Autofahrer war an einer Ampel nahe einer Straßenbahnhaltestelle in eine Gruppe Fußgänger gefahren. Eine 85-jährige Frau und ein 80 Jahre alter Mann waren noch an der Unfallstelle gestorben. Daneben gibt es noch eine weitere schwer verletzte Frau.