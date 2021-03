Unfall vermutet : Auto fährt in Leipzig in Menschengruppe - zwei Tote

Auto fährt in Leipzig in Menschengruppe - zwei Tote

Leipzig Trümmerteile und ein zerstörtes Auto im Gleisbett: Ein 50-Jähriger erfasst in Leipzig an einer Fußgängerampel eine Gruppe Menschen. Die Polizei geht von einem Unfall aus.

Ein Autofahrer ist in Leipzig an einer Ampel nahe einer Straßenbahnhaltestelle in eine Gruppe Fußgänger gefahren und hat zwei Menschen getötet. Zwei Frauen seien bei dem Unfall am Dienstag zudem sehr schwer verletzt worden, teilte die Polizei mit.