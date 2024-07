Fall vor dem Landgericht Bonn Stimmen im Kopf sollen Unfall befohlen haben

Immer wieder hörte der Mann Stimmen. Sie machten sich seit Ende des Jahres 2022 bemerkbar und ängstigten ihn so sehr, dass er sich mit einer Schreckschusspistole bewaffnete. Unbekannte, so war er sicher, hätten ihm in einer Kölner Klinik einen Chip hinters linke Ohr geschossen, durch den ihn die Phantome erreichten. Gesteuert worden seien sie von „einem kriminellen Clan aus dem Raum Euskirchen“.