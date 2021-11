Tod eines Mädchens : Autofahrer soll vorsätzlich in Schülergruppe gefahren sein

Autofahrer soll vorsätzlich in Schülergruppe gefahren sein

Witzenhausen/Eschwege War es doch kein Unfall? Womöglich hat der Fahrer vorsätzlich gehandelt. Es wird wegen Mordes ermittelt.

Nach dem Tod einer von einem Auto erfassten Schülerin in Nordhessen wird nun wegen Mordes ermittelt.

Es bestehe der Verdacht, dass der Fahrer den Wagen vorsätzlich in die Gruppe von Schulkindern gelenkt habe, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Montag mit. Der Verdächtige sei in eine psychiatrische Einrichtung gekommen.