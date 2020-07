Flughafen Düsseldorf : Autofahrer überlebt Sturz in 16 Meter Tiefe leicht verletzt

Oben im Bild ist die Stelle zu sehen, an der ein Auto einen Zaun am Flughafen Düsseldorf durchbrach und unten rechts die Stelle, an der das Fahrzeug aufschlug. Foto: dpa/David Young

Düsseldorf Ein 33 Jahre alter Autofahrer ist am Düsseldorfer Flughafen in seinem Fahrzeug rund 16 Meter in die Tiefe gestürzt und hat den Unfall leicht verletzt überstanden.

Bereits zuvor auf der A52 bei Essen sei der Mann der Polizei aufgefallen. Sie forderten ihn auf, dem Einsatzfahrzeug zu folgen. „Unbeirrt führte er seine Fahrt aber ohne erkennbare Anhalteabsicht auf der Autobahn fort“, so die Polizei am Sonntag in einer Mitteilung. Er fuhr dann bis zum Düsseldorfer Flughafen, die Polizei folgte ihm. Im Bereich der Abflugebene am Terminal A in Düsseldorf durchbrach der 33-Jährige dann den Begrenzungszaun und stürzte in die Tiefe. Die Ermittlungen dauern an, der Schaden wird auf rund 13.000 Euro geschätzt.