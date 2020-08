Neue Regionalklassen : Kfz-Versicherungen in der Region können günstiger werden

Die Höhe der Regionalklassen orientieren sich an der örtlichen Schadensbilanz. Wo die Versicherung besonders oft einspringen musste, gibt es höhere Beiträge. Foto: Fabian Sommer/dpa

Siegburg/Frankfurt Einmal jährlich überprüfen die Versicherungen die Regionalklassen ihrer Kfz-Policen. Während sich für viele Autofahrer nichts ändert, könnte es im Rhein-Sieg-Kreis günstiger werden.



Berlin bleibt auch im kommenden Jahr das teuerste Pflaster in Deutschland, wenn man ein Auto versichern muss. Wie in den Vorjahren wies die Hauptstadt bei der Kfz-Haftpflicht die schlechteste Schadenbilanz aller 413 deutschen Zulassungsbezirke aus, wie der Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) am Dienstag berichtete. Bei der Neu-Einteilung der Regionalklassen blieb Berlin wie auch Hamburg, München, Nürnberg, Essen und weitere Großstädte in der höchsten Klasse 12.

Die Einstufung richtet sich nach dem Schadenverlauf in der Vergangenheit. Wo die Versicherer besonders viel zahlen mussten, steigen in der Folge die Beiträge.

Autofahrer im Rhein-Sieg-Kreis können demnach auf sinkende Beiträge bei Vollkasko-Versicherungen hoffen. Laut Statistik der Versicherer sinkt die Regionalklasse in diesem Punkt von Klasse 4 auf die günstigere Klasse 3.

Bonn im Schnitt günstiger als Köln

In der Kfz-Haftpflicht bleiben die Klassen in der Region unverändert. Im Rhein-Sieg-Kreis liegt sie bei 5, in Bonn bei 8. Die Teilkasko-Versicherung ist im Rhein-Sieg-Kreis in der Klasse 8, in Bonn bei 7 eingestuft. Für die Vollkasko nehmen Versicherer in Bonn unverändert die Klasse 5 an. Damit liegt Bonn noch deutlich unter Köln, wo die zweithöchste Haftpflichtklasse 11 in der Regel abgerechnet wird.

Für Neuverträge können die Versicherer die angepasste Regionalklasse ab sofort verwenden. Bei Altverträgen greifen die Klassen meist erst zum nächsten Hauptfälligkeitstermin, oft also zum Jahreswechsel, so der GDV. Gezwungen sind die Versicherungen nicht zu der Preisanpassung. Die Regionalklassen sind für die Versicherer zwar nicht verbindlich, bilden aber zusammen mit anderen Parametern wie dem Fahrzeugtyp eine wichtige Berechnungsgrundlage für den jeweiligen Tarif, teilt der GDV mit.

Viele Versicherungsgesellschaften berechnen die Beiträge aber sogar postleitzahlgenau. Der Kfz-Versicherungsbeitrag kann auch in der gleichen Straße unterschiedlich ausfallen. In der recht langen Frankfurter Straße in Köln variiert die Prämie bei sonst identischen Tarifmerkmalen um bis zu 145 Euro pro Jahr, so Florian Stark, Pressesprecher von Check24.

Berlin: 36 Prozent über dem Bundesschnitt

Die zu regulierenden Schäden lagen in Berlin fast 36 Prozent über dem Bundesschnitt. Mehr als 30 Prozent unter dem Schnitt blieben hingegen die Autofahrer aus dem brandenburgischen Prignitz, die auch im kommenden Jahr in der günstigsten Klasse 1 unterwegs sein können.

Für 4,8 Millionen Autofahrer kann es nach der neuen Einstufung teurer werden, während sich für die große Masse von 32,4 Millionen Verträgen die Grundlage nicht ändert. Rund 4,5 Millionen Autohalter können auf günstigere Tarife hoffen. In den gesondert berechneten Regionalklassen für Teil- und Vollkaskoversicherungen bleibt für knapp 82 Prozent alles beim Alten.

Es bringt laut dem Versicherungsverband nichts, bei einem Umzug in die Ballungsgebiete das Heimatkennzeichen zu behalten. Die Versicherungen stufen die Verträge allein anhand des Wohnortes ein, nicht nach dem Kennzeichen des Autos.

