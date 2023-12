Westjordanland So ist die Lage im Kinderkrankenhaus in Bethlehem

Ein, zwei kurze Updates, dann steht die Verbindung. Nun ist es im 21. Jahrhundert alles andere als ungewöhnlich, sich per Videokonferenz mit Menschen gleich wo auf der Erde zu verbinden. Aber es ist kein alltägliches Zoom-Meeting, das nur wenige Tage vor dem Heiligen Abend fast auf Anhieb klappt. Denn besonders ist schon der Ort selbst, an dem Dr. Hiyam Marzouqa-Awad an diesem Morgen mit einer Stunde Zeitverschiebung und in etwa 4000 Kilometer entfernt am Bildschirm sitzt: Bethlehem. Zwei Jahrtausende nach der Herbergssuche im Heiligen Land wirft dort ein Krieg einen Schatten auf ein Haus, das vor allem Kindern immer wieder zur Herberge wird.