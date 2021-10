Tödlicher Unfall bei Unwetter : Baby wird auf Mallorca von Bühnenteil erschlagen

Palma de Mallorca Bei einem Unwetter ist am Wochenende ein Baby ums Leben gekommen. Das Kleinkind war von Teilen einer Animationsbühne am Kopf getroffen worden, die sich bei starkem Regen gelöst hatten.

Ein 14 Monate altes Baby, das mit seinen Eltern auf Mallorca in Urlaub war, ist in einem Hotel in Cala Ratjada von Teilen einer Bühne erschlagen worden. Wie verschiedene Lokalmedien berichten, hatte sich die niederländische Familie unter dem Dach einer Animationsbühne des Hotels vor einem Wolkenbruch in Sicherheit bringen wollen, als das Dach der Bühne bei starkem Regen zum Teil in sich zusammenbrach.