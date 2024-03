Wissenschaftlerin forscht zu Melodiekonturen Babys weinen mit Akzent

Ein weinendes Baby hat zumeist etwas Herzerweichendes. Was es wohl hat? Hunger? Schmerzen? Schlechte Laune? Wem es an elterlicher Erfahrung mangelt, überlässt die eingehendere Ursachenforschung den mutmaßlichen Expertinnen oder Experten ersten Verwandtschaftsgrades. Selbst wenn die bisweilen nach Abarbeiten aller Abhilfe versprechenden Sofortmaßnahmen ratlos auf Beruhigung hoffend mit einem kleinen Bündel Mensch auf dem Arm herumtigern, das auf Daueralarm gestimmt ist. Da bleibt kaum die Muße, aufs vokale Detail zu achten. Was Kath­leen Wermke schon getan hat.