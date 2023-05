Jennifer Saro in RTL-Show Neue Bachelorette nimmt ihren kleinen Sohn mit in die Show

Jennifer Saro ist die „Bachelorette 2023“. In der 10. Staffel werden 20 Männer in Thailand um die letzte Rose der 27-Jährigen kämpfen, gab der Privatsender RTL am Freitag bekannt. Die gebürtige Straubingerin wohnt derzeit in Berlin und ist seit fünf Jahren single. In Thailand, wo die neue Staffel spielen wird, möchte sie die Liebe finden und zugleich ein Vorbild sein, denn sie ist frischgebackene Mutter eines zwölf Monate alten Sohnes. Sie ist der Meinung, dass „das Leben nicht vorbei ist, nur weil man ein Kind bekommen hat. Man ist nicht nur noch Mama, sondern immer noch eine Frau", wird sie in der Mitteilung von RTL zitiert.