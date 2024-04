Datingshow bei RTL Die neue Bachelorette verteilt Rosen an Männer und Frauen

Erstmals in der Geschichte der Datingshow wird die neue „Bachelorette“ ihre Rosen nicht nur an Männer vergeben. Wie der Sender RTL am Freitag mitteilte, wird mit Stella Stegmann zum ersten Mal nach zehn Staffeln eine bisexuelle Frau im Mittelpunkt der Show stehen. 20 Männer und Frauen werden in der 11. Staffel, die erneut in Thailand spielt, um die Gunst der 26-Jährigen kämpfen.