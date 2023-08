Bachelorette-Finale 2023 Jennifer Saro vergibt ihre letzte Rose an diesen Mann

An diesem Mittwochabend läuft das Finale der RTL-Datingshow „Die Bachelorette“ und Jennifer Saro hat ihre letzte Rose vergeben. Die 27-jährige alleinerziehende Mutter entschied sich für Kandidat Fynn und bestätigte damit, was Fans der Show schon zu Beginn der Staffel geahnt hatten. Denn noch vor der Ausstrahlung wollten aufmerksame Beobachter bemerkt haben, dass sich die Hintergründe in den Social-Media-Posts von Jennifer und Fynn verdächtig ähnelten und begründeten damit ihre Vermutung, die beiden könnten als Paar aus der Show gegangen sein. In der letzten Woche wurde das Finale bereits bei RTL+ gezeigt.