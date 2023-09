Tag der offenen Tür Besucher können das Radioteleskop Effelsberg erkunden

Mit seinen 100 Metern Durchmesser ist es das größte voll bewegliche Radioteleskop Europas und nach dem Green Bank Telescope in den USA das zweitgrößte weltweit. Am 12. Mai 1971 wurde der Stahlkoloss mit einem Festakt eingeweiht. In den vergangenen Jahrzehnten war das Teleskop maßgeblich an einer ganzen Reihe von Entdeckungen beteiligt – so wurden 1977 erstmals Wassermoleküle außerhalb der Milchstraße gefunden.