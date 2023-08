Beobachtung einer Zeugin Mann sprengt Waschmaschine auf Waldweg in Bad Münstereifel

Ein unbekannter Mann hat auf einem Waldweg in der Nähe von Bad Münstereifel-Scheuerheck eine Waschmaschine gesprengt. Eine Frau habe ihn am Samstag um 19.30 Uhr auf dem Weg an der L234 zunächst dabei beobachtet, wie er die Waschmaschine von der Ladefläche seines Wagens abgeladen habe, schrieb die Euskirchener Polizei.