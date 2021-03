Polizeieinsatz : Kunde randaliert beim Brötchenkauf wegen 10 Cent

Bad Oeynhausen Die Polizei ist zu einem Supermarkt in Bad Oeynhausen gerufen worden. Ein Mann hatte dort an der Kasse randaliert. Der Grund war offenbar ein Centbetrag.

Offenbar wegen 10 Cent hat ein Mann beim Brötchenkauf in einem Supermarkt in Bad Oeynhausen randaliert. Der 48-Jährige habe am Montag einen an der Kasse installierten Plexiglasschutz aus der Verankerung gerissen, teilte die Polizei am Dienstag mit.