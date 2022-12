Frische Brötchen in Bonn und Region : Wann dürfen Bäckereien an den Weihnachtsfeiertagen öffnen?

Einkaufen vor dem Fest : So öffnen die Supermärkte in Bonn an Heiligabend Heiligabend fällt in diesem Jahr auf einen Samstag. Deshalb haben die meisten Supermärkte zunächst einmal geöffnet. Wir geben einen Überblick, wo Sie in Bonn an den Vorweihnachtstagen und am 24. Dezember einkaufen können.