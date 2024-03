Nahverkehr Bahn bietet Zugbegleitern Tragen von Bodycams an

Die Deutsche Bahn bietet Zugbegleiterinnen und Zugbegleitern in Regionalzügen künftig bundesweit das Tragen von Bodycams an. „Das Angebot gilt ab sofort. Die Bodycams können auf Wunsch getragen werden. Die Kolleginnen und Kollegen können sich jetzt dafür anmelden“, sagte eine Bahn-Sprecherin am Sonntag.