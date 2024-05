Deutsche Bahn Die 20 beliebtesten Strecken mit dem Deutschlandticket

Jüngst hat die Deutsche Bahn bekannt gegeben, welche Strecken mit ihrem Deutschlandticket am meisten genutzt werden. Überraschenderweise ist keine Zugverbindung im Köln-Bonner-Raum in der Liste vertreten. Heraus kam, dass sich unter den Top-20 vor allem Bahnstrecken im Norden - insbesondere an die Küste - und im Süden die Zuglinien an den Bodensee und in Richtung Alpen befinden.