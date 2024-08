Nah- und Fernverkehr Bahnverkehr nach Brand bis kommende Woche beeinträchtigt

In der Nacht hatte es in einem Kabelschacht der Bahn in Berlin gebrannt. Dadurch kam es zu Einschränkungen im Fern-, Regional- und S-Bahnverkehr. Betroffen ist der Abschnitt zwischen Berlin-Hauptbahnhof und Berlin-Spandau. Der Halt in Berlin-Spandau entfällt demnach. Fernverkehrszüge werden über den nördlichen Außenring nach Berlin-Gesundbrunnen und zum Hauptbahnhof umgeleitet. Auch im Regionalverkehr werden Züge umgeleitet, sind verspätet oder Haltestellen werden nicht bedient. Die S-Bahn-Linie S41/S42 zwischen Westend und Beusselstraße ist unterbrochen, ein Ersatzverkehr ist laut Bahn seit 7.00 Uhr eingerichtet.