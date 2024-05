Michael Piontek aus Siegburg ist tot Der Ballermann trauert um den „heißen Micha“

Bereits 2007 hatte der Rheinländer seiner alten Heimat Siegburg Lebewohl gesagt und seinen Lebensmittelpunkt an die Playa de Palma verlegt. Dort heuerte er zunächst in einer spanischen Fahrschule an, bevor er kurz darauf auch auf Mallorca den Schritt in die Selbstständigkeit wagte und direkt in der Schinkenstraße, nur einen Steinwurf vom Partytempel Bierkönig entfernt, die bis heute einzige deutsche Fahrschule auf Mallorca gründete. In Deutschland hatte er vor seiner Auswanderung bereits mehrere Fahrschulen in Siegburg und Köln geführt.