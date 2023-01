Auszeichnungen : Barbara Schöneberger erhält Bayerns exklusivsten Orden

Barbara Schöneberger, Moderatorin, nach der Verleihung des Bayerischen Verdienstordens in der Bayerischen Vertretung in Berlin. Foto: Carsten Koall/dpa

Berlin Sie ist ein echtes „Münchner Kindl“. Der bayrische Ministerpräsident Söder überreicht ihr eine Auszeichnung der besonderen Art: den „exklusivsten“ Orden, den Bayern überhaupt hat.

Fernsehmoderatorin Barbara Schöneberger (48) hat den bayerischen Verdienstorden erhalten. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) übergab der gebürtigen Münchnerin am Freitag in Berlin den Orden in der bayerischen Landesvertretung. „Ein Münchner Kindl und ein Multitalent bekommt diesen bayerischen Verdienstorden. Das ist der exklusivste Orden, den es in Bayern gibt. Es ist der exklusivste Club“, sagte Söder in seiner Laudatio. Es sei der Orden für die Menschen, die immer ein bisschen mehr machten als andere.