Rot-Weiß gestreifte Objekte : Was es mit Barbierpfosten an Barbershops auf sich hat

Was es mit Barbierpfosten an Barbershops auf sich hat

Berlin Nach dem Posthorn, dem grünen Pharmazie-Kreuz oder dem roten Apotheken-A könnte nun der Barbierpfosten für Barbiere zum Erkennungszeichen seiner Branche werden. Die Geschichte der rot-weiß gestreiften Objekte ist blutig.

Manche denken, es sei eine Zuckerstange oder ein Windspiel. An immer mehr Friseur-Fassaden hängen Lampen mit diagonalen roten und weißen Streifen: sogenannte Barbierpfosten. Seit ein paar Jahren breiten sie sich im Stadtbild aus. Die Barber Poles genannten Stangen werden auch in Deutschland zum Erkennungszeichen einer Branche - so ähnlich wie bislang nur das Posthorn auf gelbem Grund oder das rote Apotheken-A und das grüne Pharmazie-Kreuz.