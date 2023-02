Hollywood-Star : Barbra Streisand kündigt ihre Memoiren für November an

Barbra Streisand kündigt ihre Memoiren für November an

Barbra Streisand ist seit Jahrzehnten eine feste Größe in Hollywood. Foto: Chris Pizzello/Invision/AP/dpa

Los Angeles Mehr als 140 Millionen verkaufte Alben, unzählige Auszeichnungen und Fans auf der ganzen Welt: In ihren Memoiren blickt Barbra Streisand auf ihr Leben und ihre außergewöhnliche Karriere zurück.

Sängerin, Schauspielerin und Regisseurin Barbra Streisand (80) will ihre lang erwarteten Memoiren im November veröffentlichten. Der Hollywood-Star gab den Titel „My Name Is Barbra“ und das Erscheinungsdatum (7. November) auf Twitter bekannt.