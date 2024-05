TV-Sendung mit Horst Lichter Das sind die acht teuersten Deals bei Bares für Rares

Der unverhoffte Dachbodenfund entpuppt sich überraschend als wertvoller Schatz und geht beim Trödelhändler für viel Geld über die Theke - davon träumen wahrscheinlich viele Teilnehmer, die ihre Waren zu Bares für Rares ins Walzwerk in Köln tragen. Und die Zuschauer der beliebten ZDF-Sendung fiebern mit den Verkäufern mit. Ab und an gibt es gar abendfüllende Sendungen an speziellen Drehorten - etwa auf Schloss Drachenburg in Königswinter.