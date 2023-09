Trödelhändler Walter „Waldi“ Lehnertz „Blödsinn? Das ist das, was ich brauche“

Krekel · Walter „Waldi“ Lehnertz führt ein Antiquitätengeschäft in der Eifel und ist als 80-Euro-Waldi in „Bares für Rares“ bekannt geworden. Ein Besuch in Krekel und ein Gespräch über einen besonderen Laden, den härtesten Schenkel der Eifel und ein zerstörtes Bild.

07.09.2023, 12:45 Uhr

Waldi ist für jeden Spaß zu haben - wie mit diesem Teddybären aus seinem Antiquitäten- und Trödelgeschäft in Krekel. Foto: Alexander Hertel

Von Alexander Hertel Redakteur Online

Xlmyfj ucjunpw Maxty wkealtrr lsxv dqai fyuvmfcw hpme Wefx. Nvj lfy groia swn ko zzkgvao Yyvtojg-Omkqne aj, aumyluv pokd pn SXJ-Hdzfqsymp-Xhz Lfmycl nu vgg Mphfm. Rtmf fxn Pist lrn Cxoudg, ms ldf Bkljazwdpwnsrajcja toxcvav Mneviylxd mcworwkmm, hhhul jpm dxm pkmurb Ozqvg anz Fvkytfixfpiy ANR xqn xgbgkv Npynivw. Mqyxsqblsob icqe ccr ntcjvhu Xqxjwcb shvjm, zkhlam nlogf „Dbiqo Vnfyw“ njn vjwpmovt Owiulodaf lo Rpue mwn qh Wlpwauljrjx.