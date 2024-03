Einschlag erwartet Tonnenschwere Batterie der Raumstation ISS tritt in Erdatmosphäre ein

Bonn · Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) veröffentlichte am Donnerstag eine Warnmeldung, dass am Freitag ein großes Schrottteil der Raumstation ISS in die Erdatmosphäre eintreten und auch die Eifel und das Rheinland überfliegen wird. Eine Gefahr für die Region bestehe nur in sehr geringer Wahrscheinlichkeit.

07.03.2024 , 17:55 Uhr

Eintritt in die Erdatmosphäre wird für Freitagmittag erwartet: Die externe Plattform mit ausgedienten Nickel-Wasserstoff-Batterien wurde bereits 2021 vom Canadarm2-Roboterarm der Internationalen Raumstation ISS freigegeben. Foto: dpa/---





Von Dierk Himstedt