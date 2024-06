Glosse zu Steuer in Dänemark Bauern sollen für Fürze ihrer Kühe, Schweine und Schafe zahlen

Das liebe Vieh macht, was es immer schon getan hat: es frisst, käut je nach Verdauungstrakt wieder, wächst und gedeiht – es sei denn, der Mensch hat anderes mit ihm vor. Und wie es so frisst, wiederkäut, wächst und gedeiht, macht das Vieh am Ende des Verdauungsvorgangs wie seit jeher nicht nur einigen Mist, sondern produziert auf dem Weg dorthin auch einiges von dem, was mittlerweile als Treibhausgas anrüchig geworden ist: Methan. So hat sich denn eine über die Jahrzehnte immer größere Anzahl an Nutztieren in eine Problemzone flatuliert, die dem menschlichen Streben nach Klimaneutralität angesichts bedrohlicher Zukunftsszenarien unerwünschten Gegenwind beschert. Was Kühe, Schweine und Schafe nicht beschwert, den Menschen aber schon.