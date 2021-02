Rassismusvorwürfe : Bayern3-Moderator hetzt gegen Band BTS

Bonn Ein Radiomoderator hat sich bei Bayern3 abfällig gegenüber der südkoreanischen Boyband BTS geäußert und dafür einen heftigen Shitstorm sowie Rassismusvorwürfe kassiert. Der Sender nahm am Freitag dazu Stellung.

Abfällige Bemerkungen über die südkoreanische Boyband BTS haben dem Radio-Sender Bayern3 sowie dessen Moderator Matthias Matuschik einen Shitstorm und Rassismusvorwürfe eingehandelt. Der Moderator wollte in seiner Sendung „Matuschke - der etwas andere Abend“ am Donnerstagabend den Song „Fix you“ von Coldplay ankündigen. Dabei fiel ihm offenbar ein, dass die Band BTS den Song gecovert hatte und sogar ein „MTV Unplugged“-Special aufnehmen durften, woraufhin er seine Abneigung gegenüber der Boyband zum Ausdruck brachte.

Der Sender reagierte am Freitag mit einer Stellungnahme auf seiner Homepage zu den Vorwürfen und nahm den Moderator in Schutz. Es sei Charakter der Sendung und des Moderators, „seine Meinung klar, offen und ungeschminkt zu äußern“, heißt es darin. „In diesem Fall ist er aus dem Versuch heraus, seine Meinung ironisch-überspitzt und mit übertrieben gespielter Aufregung darzustellen, in seiner Wortwahl übers Ziel hinausgeschossen und hat damit die Gefühle der BTS-Fans verletzt. Das hatte er aber – das hat er uns versichert - in keiner Weise beabsichtigt“, teilte der Sender mit.