Kuriose Radiosendung am 18. April 1930 Der Tag, an dem es keine Nachrichten gab

„There is no news“, verkündete der Sprecher der 20.45-Uhr-Nachrichten an jenem Tag. „Es gibt keine Nachrichten“ – worauf 15 Minuten lang Klaviermusik gespielt wurde, bis das reguläre Radioprogramm wieder aufgenommen wurde. Man stelle sich das heute einmal vor. Neue Nachrichten aus allen Teilen der Welt laufen im Minutentakt ein. Sichten, sortieren, bewerten, einordnen: das klassische journalistische Handwerk – heute wie damals. Und am 18. April 1930 waren die Redakteure wohl zu dem Schluss gekommen, dass es nichts von Bedeutung gab; sehr strenge journalistische Grundsätze vermutlich. Immerhin brach an dem Tag in einem Teil des damaligen Britisch-Indien ein bewaffneter Aufstand gegen die Kolonialmacht aus, der nach einigen Tagen niedergeschlagen wurde.