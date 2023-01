Fußball : Beckham-Sohn Romeo kickt wieder in England

London „Stolz auf dich Kumpel“, schreibt David Beckham in einer Instagram-Story. Sein Sohn Romeo will als Fußballer Karriere machen.

David Beckhams Sohn Romeo versucht sich im englischen Fußball. Der Premier-League-Club FC Brentford verpflichtete den 20 Jahre alten Sohn des früheren England-Stars für die zweite Mannschaft. Der Außenbahnspieler kommt auf Leihbasis bis zum Saisonende von Inter Miami, soll in seiner Heimat weiter Erfahrung sammeln und sich weiterentwickeln. „Ich bin sehr stolz und sehr glücklich, hier zu sein“, wurde Romeo Beckham in einer Vereinsmitteilung zitiert.

„Ein aufregender Start ins Jahr. Jetzt beginnt die harte Arbeit und der Spaß. Stolz auf dich Kumpel“, schrieb David Beckham (47) in einer Instagram-Story, wo er auf einem Bild zusammen mit seinem Sohn vor dem Vereinsgebäude von Brentford steht. Zuletzt hatte Beckham jr. im Club seines Vaters, Inter Miami, auch in der zweiten Mannschaft gespielt. Romeo Beckham trainierte schon eine Weile mit dem Team in Brentford und wollte sich beim Club aus dem Norden Londons ursprünglich nur während der Pause in der US-Liga fit halten.