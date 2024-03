Nordrhein-Westfalen Vier Tote bei Brand in Seniorenheim

Immer wieder hat es schlimme Folge, wenn in Pflegeheimen Brände ausbrechen. So starben drei Menschen, als es im Januar 2013 zu einem Brand in einem Pflegeheim für psychisch Erkrankte in Reutlingen (Baden-Württemberg) kam - sie hatten Rauchvergiftungen erlitten. Zwölf weitere Menschen wurden verletzt. Eine psychisch kranke Frau hatte ihr Bettzeug angezündet.