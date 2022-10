Organisierte Kriminalität : Bedroht: Niederländische Kronprinzessin kann nicht aus dem Haus

Den Haag Prinzessin Catharina-Amalia hat ihr Studentenleben in Amsterdam aufgeben müssen. Die Königin spricht von enormen Konsequenzen für ihr Leben. Zur Art der Bedrohung lassen sich die Behörden nicht genauer ein.

Die niederländische Thronfolgerin hat wegen der Bedrohung durch Kriminalität ihr Studentenleben in Amsterdam aufgeben und zurück zu ihren Eltern ziehen müssen. Der Fall ist der jüngste Hinweis auf die große Bedrohung, die die organisierte Kriminalität für die niederländische Gesellschaft darstellt. Königin Máxima sagte zum Ende eines Staatsbesuchs in Schweden am Donnerstag, ihre älteste Tochter, die 18-jährige Prinzessin Catharina-Amalia, könne „ihr Zuhause nicht verlassen“. Dies habe „enorme Konsequenzen für ihr Leben.“