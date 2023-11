Notfälle Bedrohungslage an Schule - Zwei junge Menschen mit Waffe

Alarm an einer Stadtteilschule im Hamburg-Blankenese: Zwei Jugendliche oder Kinder sollen am Mittwochmittag mit einer Schusswaffe in der Schule gewesen sein und möglicherweise eine Lehrerin bedroht haben, wie die Polizei vor Ort am Mittwoch mitteilte. Die Polizei sprach von einer Bedrohungslage, keiner Amoktat. Einsatzkräfte brachten Kinder aus der Schule in Sicherheit und suchten auf dem Gelände nach den Jugendlichen.