Cannes : Beim Duschen überraschte Frau verfolgt Einbrecher in Badehandtuch

Beim Duschen überraschte Frau verfolgt Einbrecher in Badehandtuch

Cannes Ein Frau in Cannes hat beim Duschen Geräusche gehört, band sich ein Handtuch um und stand dann zwei Einbrechern gegenüber. Sie verfolgte die Männer.

Eine beim Duschen von Einbrechern überraschte Frau in Frankreich hat kurzerhand im Badehandtuch die Verfolgung aufgenommen. Die 35-Jährige stand in der Côte d'Azur-Stadt Cannes gerade abends unter der Dusche, als sie Geräusche hörte und das Wasser abdrehte, wie die Zeitung „Nice-Matin“ am Freitag berichtete.