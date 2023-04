„Rheinpendel“ als Teil des ÖPNV Bekommt Köln eine neue Seilbahn mit Mehrfachquerung über den Rhein?

Vom Zoo über den Rhein zur Messe, von dort zurück über den Rhein Richtung Hauptbahnhof, nach Süden wieder über den Rhein bis Deutz in die Nähe der Lanxessarena oder noch weiter bis zum Hafengelände, wo gerade das größte neue Wohn- und Gewerbequartier in Köln geplant wird – das ist die Vision des „Rheinpendels“. Allein zwischen Zoo und der Station Messe Nord könnten knapp 1000 Personen pro Stunde befördert werden, auf den anderen Abschnitten bis zu 1500. Fahrzeit je nach Strecke zwischen eineinhalb und viereinhalb Minuten. In der Kabine könnten bis zu 26, teils sogar 35 Personen mitfahren, auch die Mitnahme von Fahrrädern wäre möglich. Geschätzte Baukosten: rund 233 Millionen Euro. Für den Betrieb sind knapp sieben Millionen Euro pro Jahr veranschlagt.