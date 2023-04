Fahndung in Koblenz Frau an Rosenmontag belästigt: Polizei sucht Pestdoktor

Ein als Pestdoktor maskierter Unbekannter hat am Rosenmontag in Koblenz eine Frau belästigt. Nachdem der Kostümierte die 59 Jahre alte Frau gegen 13.30 Uhr im Bereich des Friedrich-Ebert-Rings an der Kreuzung zum Moselring erst unsittlich berührt und bedrängt habe, sei es zwischen dem Täter und dem Partner der Frau zu einem Handgemenge gekommen, teilte die Polizei mit. Dabei habe der Unbekannte einer Sprecherin zufolge auch eine hochwertige Brille des damals 68-jährigen Manns geraubt. Dann sei er in eine unbekannte Richtung geflüchtet.