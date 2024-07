Urlaub am Sand Die Liste der beliebtesten Strände Europas

Am Strand in der Sonne liegen und ab und zu ins kühle Nass springen - das bevorzugen laut dem Urlaubsmagazin „BeyondSurfing“ 45,1 Millionen der Deutschen. Damit sind die Deutschen selbstverständlich nicht allein. Anhand der Zahl der Google-Suchanfragen in 2024 hat das Magazin nun ermittelt, an welchen europäischen Stränden die Urlauber am liebsten ihre Ferienzeit verbringen. Mit einem durchaus überraschenden Ergebnis.