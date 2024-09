Feuer Bereits sieben Tote bei Waldbränden in Portugal

In Albergaria-a-Velha, Sever do Vouga und anderen Gemeinden der Region Aveiro wurden nach amtlichen Angaben mindestens vier Dutzend Gebäude und unzählige Fahrzeuge vom Feuer erfasst. Hunderte Menschen seien in Sicherheit gebracht worden. Vier Menschen wurden unter dem Verdacht der Brandstiftung festgenommen. Ob die Festnahmen in Zusammenhang stehen mit den aktuellen größeren Bränden, ist noch nicht bekannt.