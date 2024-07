Vor den Augen des Sohnes Deutscher Tourist ertrinkt in den Niederlanden

In den Niederlanden ist ein deutscher Tourist in der Nordsee ertrunken. Mit einem Großaufgebot von Helfern und einem Hubschrauber sei noch versucht worden, den Mann am Strand von Bergen aan Zee bei Alkmaar zu retten, teilte die niederländische Lebensrettungsgesellschaft KNRM mit. Wie die Zeitung „Noordhollands Dagblad“ berichtete, war der 42-Jährige gegen Abend mit seinem Sohn schwimmen gegangen, und dann wegen der Strömung und starkem Wind in Schwierigkeiten geraten.