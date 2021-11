Bergheim : Mann fährt ohne Führerschein mit Auto zur eigenen Fahrprüfung

Da staunten Fahrlehrer und Prüfer nicht schlecht: Ein 37-Jähriger ist in Bergheim zu seiner praktischen Führerscheinprüfung mit einem Pkw angereist.

Da war ein Autofahrer in spe seiner Zeit voraus: In Bergheim ist ist ein 37-Jähriger mit dem Pkw bei seiner eigenen Führerscheinprüfung aufgetaucht. Der Fahrlehrer und der Prüfer hätten gestaunt, als der Prüfling am Montag sein Auto direkt vor ihren Augen parkte, teilte die Polizei am Dienstag mit.