Vorfall in Österreich Bergsteiger lässt geschwächten Begleiter zurück - und geht schlafen

Ein Bergsteiger hat in Österreich seinen geschwächten Begleiter am Wegesrand liegen lassen und ist allein weitergegangen. Ein weiterer Bergsteiger entdeckte den geschwächten 64-Jährigen am späten Sonntagabend in rund 1950 Metern Höhe am Zustieg zum Ingolstädter Haus (Land Salzburg) und alarmierte die Bergrettung, wie es in einer Mitteilung hieß. Der Mann habe angegeben, seinen Begleiter zu vermissen, weswegen die Bergretter eine Suche gestartet hätten. Der Einsatzleiter informierte auch den Wirt des Ingolstädter Hauses, der den Begleiter in der Hütte fand - schlafend.