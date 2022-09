Berchtesgadener Alpen : Bergsteiger-Suche nach Unterbrechung wieder aufgenommen

Ramsau bei Berchtesgaden Zwischen eisigen Felsen und schneegefüllten Rinnen suchen Bergretter am Hochkalter nach einem vermissten 24-Jährigen. Die Suche ist gefährlich und wird zunächst unterbrochen. Dann gibt es eine neue Spur.

Nach einem neuen Hinweis haben Bergretter in den Berchtesgadener Alpen am Donnerstagnachmittag erneut die Suche nach einem verunglückten Bergsteiger aufgenommen. Das Signal sei mit einer speziellen Ortungstechnik an einem Hubschrauber aus einer Felswand im Suchgebiet empfangen worden, sagte ein Polizeisprecher. Der Hubschrauber sollte deshalb noch einmal Bergretter in das Gebiet am Hochkalter bei Ramsau bringen, um nach dem 24-Jährigen zu suchen. „Das ist für heute der letzte Strohhalm bei der Suche“, sagte der Sprecher.