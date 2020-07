Fahrer festgenommen : Auto fährt in Menschengruppe in Berlin: Sieben Verletzte

Auto fährt in Menschengruppe in Berlin: Sieben Verletzte

Ein Auto steht nach dem Zusammenstoß mit einer Menschengruppe am Hardenbergplatz in Berlin an einem zerstörten Briefkasten. Foto: Paul Zinken/dpa-Zentralbild/dpa

Berlin Nahe Bahnhof Zoo in Berlin-Charlottenburg ist ein Auto in eine Gruppe von Menschen gerast. Mehrere Menschen wurden verletzt, einige davon schwer. Die Polizei ging zunächst nicht von einem Anschlag aus.

Ein Auto ist aus bislang ungeklärten Gründen am Sonntagmorgen in eine Menschengruppe am Hardenbergplatz in Berlin-Charlottenburg gefahren.