Ausschreibung läuft bis Anfang Mai Kanzleramt sucht besonders leistungsfähige Gärtner

Es ist nicht irgendein Garten in Berlin. Es ist ein Garten, der herzeigbar sein muss. Einer, durch den die Spitzen anderer Staaten geführt werden. Vom Bundeskanzler höchstpersönlich. Und weil das so ist, benötigt der Garten des Bundeskanzleramtes ganz besondere Pflege. Entsprechende Anforderungen hat das Haus nun in einer Ausschreibung formuliert – für die Suche nach einem neuen Gärtnerbetrieb, der sich künftig um die Grünanlagen der Regierungszentrale kümmern soll. In Summe sind es stolze 32.000 Quadratmeter.