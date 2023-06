Vorfall in Berlin Mann wirft bei Streit auf Spielplatz Fahrrad nach Eltern

Auf einem Spielplatz in Berlin-Neukölln haben zwei Männer die Eltern eines Kindes körperlich angegriffen. Wie die Berliner Polizei am Donnerstag mitteilte, war der 24 Jahre alte Begleiter eines 36 Jahre alten Vaters am Mittwochabend auf einen anderen Vater zugegangen und habe ihn angeschrien. Grund dafür war nach ersten Erkenntnissen das Verhalten seines spielenden Kindes.