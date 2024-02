Filmfestival Berlinale: Kritik an israelkritischen Äußerungen bei Gala

Vergeben wurden auch mehrere Silberne Bären. Einer ging an den deutschen Regisseur Matthias Glasner für das Drehbuch seines emotional aufgeheizten Dramas „Sterben“. In dem Film mit Corinna Harfouch und Lars Eidinger in Hauptrollen hat der Regisseur die komplexe Beziehung zu seiner Familie verarbeitet. Glasner hatte die Sorge, das Drama sei vielleicht zu persönlich. Aber: „Ich werde wirklich seit Tagen alle paar Meter angehalten von Menschen, die sagen: "Toller Film, hat mich so berührt, ich träum' davon"“, sagte Glasner am Samstagabend der Deutschen Presse-Agentur. Und: „Das hat sich irgendwie gelohnt, dass wenn man sich selber so doll öffnet, dass andere sich dann auch öffnen.“