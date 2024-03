Sightseeing-Tour in der Hauptstadt Berliner Taxifahrer kümmert sich um gestrandeten 14-Jährigen

Über den gebürtigen Iraner des Jahrgangs 1964 wusste jetzt eine andere Berliner Zeitung eine Geschichte voller Menschlichkeit und Fürsorge zu erzählen. Eines Abends, als Asadollahi wie so oft am Taxistand des Zentralen Omnibusbahnhofs (Zob) stand, stieg laut „Tagesspiegel“ ein nervös wirkender Jugendlicher zu ihm in den Wagen. Aus einem Telefonat mit der Mutter, das Asadollahi nicht überhören konnte, ging hervor, dass der 14-jährige Lenny in der falschen Stadt gestrandet war. Laut Bericht wollte der in einem unterfränkischen Dorf nahe Würzburg lebende Junge per Flixbus seinen Vater in Pforzheim besuchen. Doch der hatte für Lenny online versehentlich ein falsches Ticket mit Berlin als Ziel gebucht.