Trauer um Schauspieler „Herr der Ringe“-Star Bernard Hill ist gestorben

Der aus weltberühmten Film-Klassikern wie „Titanic“ und „Der Herr der Ringe“ bekannte britische Schauspieler Bernard Hill ist tot. Er starb im Alter von 79 Jahren am frühen Sonntagmorgen, wie der Sender BBC News mit Bezug auf Hills Management berichtete. In dem Welterfolg „Titanic“, der 1998 mit elf Oscars ausgezeichnet wurde, spielte Hill Kapitän Edward Smith an der Seite der beiden Hauptrollen Jack und Rose, die von Leonardo DiCaprio und Kate Winslet verkörpert wurden.