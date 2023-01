Kriminalität : Bestechung: Angeklagter Staatsanwalt gesteht vor Gericht

Der wegen Bestechlichkeit angeklagte ehemalige Frankfurter Oberstaatsanwalt vor dem Prozessauftakt im Gerichtssaal des Landgerichts in Frankfurt. Foto: Arne Dedert/dpa/POOL/dpa

Frankfurt/Main Eine traumatische Kindheit, übertriebener Ehrgeiz - die Aussage eines wegen Korruption angeklagten Korruptionsermittlers geht tief. Den ermittelnden Kollegen ist er nach eigenen Worten „fast dankbar“.

Mit einem weitreichenden Schuldeingeständnis und persönlichsten Schilderungen hat ein in Frankfurt wegen Korruption angeklagter ehemaliger Oberstaatsanwalt die ihm zur Last gelegten Taten eingeräumt. Am zweiten Prozesstag verlas der 55-Jährige mit stockender Stimme eine 19 Seiten lange Erklärung voller Reue. Er übernehme „trotz überaus düsterer Aussichten“ für sein weiteres Leben „strafrechtlich und persönlich die Verantwortung“.