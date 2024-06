Literatur und Politik Bestsellerautorin, Demokratin, Pferdenärrin: Juli Zeh wird 50

1974 wurde Zeh in Bonn geboren, sie studierte Jura unter anderem in Leipzig und Krakau, war beim ersten Staatsexamen 1998 Jahrgangsbeste in Sachsen und promovierte später in Saarbrücken über Völkerrecht. Inzwischen ist sie ehrenamtliche Verfassungsrichterin in Brandenburg. Parallel ließ die Liebe zur Literatur sie nicht los. Sie machte ein Diplom am Deutschen Literaturinstitut in Leipzig und veröffentlichte 2001 ihren ersten Roman, „Adler und Engel“, der als Liebesgeschichte und Drogenkrimi von der Kritik gelobt wurde.